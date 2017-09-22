Правоохоронці вважають, що вибухи боєприпасів сталися через навмисні дії

354 перегляди
П'ятниця, 22 вересня 2017, 21:28

За фактом пожежі на полі біля села Новоянісоль, через яку загорівся склад боєприпасів однієї з військчастин, порушено кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції України в Донецькій області.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом військової прокуратури області", - сказано у повідомленні.

У прес-службі ДСНС повідомили, що село самостійно залишили близько 60 осіб.

Поліція зазначає, що з найближчих будинків було евакуйовано 30 осіб.

При цьому голова ОДА Павло Жебрівський стверджує, що необхідності в евакуації місцевих жителів немає.

За даними правоохоронців, станом на 18.20 вибухи припинилися, однак

Водночас віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Twitter зазначив, що вибухи перестали лунати близьку восьмої голини вечора.

Раніше повідомлялося, що територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

Військовослужбовців евакуювали.

Українська правда

Теми: Донецька область надзвичайна подія Міноборони
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОДА: Необхідності евакуації місцевих у районі пожежі на військовому складі немає 22 вересня 2017, 19:55
На Донеччині загорівся військовий склад: службовців евакуюють 22 вересня 2017, 18:15
СБУ виявила сховище з вибухівкою на Донеччині 28 серпня 2017, 10:23
powered by lun.ua
Головні новини
Правоохоронці вважають, що вибухи боєприпасів сталися через навмисні дії
ЄС: Вирок Семені — свідчення порушення свободи медіа в Криму
Нацбанк визначився зі статусом Bitcoin
Вихователька з "Вікторії" звільнилася за місяць до пожежі - адвокат
Усі новини
фото

Скульптор із Луцька засадив соняхами узбіччя доріг до Києва та Львова

подорожі

Чому кожній людині треба хоча би раз піти в гори

е-місто

6 нових онлайн-сервісів, які допоможуть вижити у Києві