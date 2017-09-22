Правоохоронці вважають, що вибухи боєприпасів сталися через навмисні дії
За фактом пожежі на полі біля села Новоянісоль, через яку загорівся склад боєприпасів однієї з військчастин, порушено кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції України в Донецькій області.
"За цим фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом військової прокуратури області", - сказано у повідомленні.
У прес-службі ДСНС повідомили, що село самостійно залишили близько 60 осіб.
Поліція зазначає, що з найближчих будинків було евакуйовано 30 осіб.
При цьому голова ОДА Павло Жебрівський стверджує, що необхідності в евакуації місцевих жителів немає.
За даними правоохоронців, станом на 18.20 вибухи припинилися, однак
Водночас віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Twitter зазначив, що вибухи перестали лунати близьку восьмої голини вечора.
Раніше повідомлялося, що територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області.
Військовослужбовців евакуювали.
Українська правда
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