ОДА: Необхідності евакуації місцевих у районі пожежі на військовому складі немає

Необхідності евакуації місцевих жителів через пожежу на складі боєприпасів поблизу селища Новоянісоль немає.

Про це повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

"Станом на тепер інтенсивність вибухів зменшилася. Уламки від снарядів частково летять у бік селища. Люди перебувають у підвалах. Необхідності евакуації місцевого населення немає", - написав ві на Facebook.

За словами Жебрівського, селище відключено від газу, але підключене до електропостачання.

"На місці розгорнуто штаб – представники ДСНС, поліція, керівництво сектору М, військова прокуратура. Загалом на місці працює 280 представників різних служб та 53 одиниці техніки. Інформація про постраждалих не надходила. Причини трагедії з’ясовуються", - додав він.

Раніше повідомлялося, що територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

Військовослужбовців евакуювали.

Українська правда