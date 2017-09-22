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На Донеччині загорівся військовий склад: службовців евакуюють

П'ятниця, 22 вересня 2017, 18:15
На Донеччині загорівся військовий склад: службовців евакуюють
Фото прес-служби поліції Донеччини

Територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Згідно з інформацією, загоряння сталося близько 15.00.

"Наразі триває евакуація особового складу та вживаються заходи щодо локалізації пожежі", - повідомили у відомстві у п'ятницю ввечері.

За даними поліції Донеччини, близько 16.20 було чути вибухи боєприпасів.

На місце події вирушили співробітники ДСНС, а поліцейські оточили небезпечний район та забезпечують його охорону.

Окрім того, до військчастини поїхала оперативна група офіцерів Міноборони та Генштабу ЗСУ на чолі із заступником міністра оборони. Вони з'ясовуватимуть обставини, що призвели до надзвичайної ситуації.

Інформації про постраждалих наразі немає.

В оперативному командуванні "Південь", яке дислокується у вказаній військчастині, повідомили, що загрози життю місцевих мешканців та військовослужбовців немає, завершуються заходи з локалізації наслідків пожежі. 

Українська правда

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Теми: МіноборониДонецька областьЗбройні силинадзвичайна подіяМіноборони
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