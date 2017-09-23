РосЗМІ: У Донецьку підірвали авто "міністра доходів і зборів"

У центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Місце подія оточили "силовики" ОРДО. Бойовики поки вибух не коментують.

За повідомленням "РІА Новости" з посиланням на власне джерело із "силових відомств", жертвою вибуху став "міністра доходів і зборів" Олександр Тимофєєв, він перебуває у критичному стані.

Онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердило факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечили, що він перебуває у критичному стані.

"Де було закладено вибуховий пристрій, ми не знаєм. З міністром щойно розмовляла, він живий здоровий", - заявила представниця "Міндоходів"

Крім того, як передають "Новости Донбасса", один з ватажків бойовиків Павло Губарєв також заявив, що Тимофєєв доставлений у важкому стані в лікарню.

Він додав, що був здійснений спрямований вибух МОН-90.

За повідомленням "Острова" з посиланням на пости місцевих жителів в сецмережах, нібито підірвали "міністерський" Lexus і ще одну машину.

За даними бойовиків, другий з вибухів був спробою замаху на "співака і військового кореспондента" Володимира Пшеничного, який зараз перебуває під охороною.