РосСМИ: В Донецке подорвали “министра доходов и сборов”
В центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошло два взрыва.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Место происшествие оцепили "силовики" ОРДО. Боевики пока взрывы не комментируют.
По сообщению "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в "силовых ведомствах", жертвой взрыва стал "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев, он находится в критическом состоянии.
Онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердило факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако опровергло, что он находится в критическом состоянии.
"Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривала, он жив здоров", - заявила представительница "Миндоходов".
Кроме того, как передают "Новости Донбасса", один из главарей боевиков Павел Губарев также заявил, что Тимофеев доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
Он также добавил, что был осуществлен направленный взрыв МОН-90.
По сообщению "Острова" со ссылкой на посты местных жителей в сецсетях, якобы взорвали "министерский" Lexus и еще одну машину.
По данным боевиков, второй из взрывов был попыткой покушения на "певца и военного корреспондента" Владимира Пшеничного, который сейчас находится под охраной.
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