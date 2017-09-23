Від падіння літака у Греції загинули двоє українців
У Греції після падіння приватного літака в ущелину загинули двоє українців.
Про це повідомляє агентство AMNA, передає "УНІАН".
Літак перед катастрофою здійснював рейс з Александруполіса в Румунію.
"Пара українців опинилася в пастці в шахті (аварійного виходу - ред.) в ущелину на деякій відстані від точки, де було виявлено одномоторное крило, і вже робиться спроба розблокувати її за допомогою рятувальних стропів", - йдеться в повідомленні.
Уламки літака виявили рятувальники в ущелині у Східній Македонії і Фракії.
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