Від падіння літака у Греції загинули двоє українців

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Субота, 23 вересня 2017, 12:20

У Греції після падіння приватного літака в ущелину загинули двоє українців.

Про це повідомляє агентство AMNA, передає "УНІАН".

Літак перед катастрофою здійснював рейс з Александруполіса в Румунію.

"Пара українців опинилася в пастці в шахті (аварійного виходу - ред.) в ущелину на деякій відстані від точки, де було виявлено одномоторное крило, і вже робиться спроба розблокувати її за допомогою рятувальних стропів", - йдеться в повідомленні.

Уламки літака виявили рятувальники в ущелині у Східній Македонії і Фракії.

Теми: катастрофи
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