Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От падения самолета в Греции погибли двое украинцев - СМИ

Суббота, 23 сентября 2017, 12:20

В Греции после падения частного самолета в ущелье погибли двое украинцев.

Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на греческое агентство AMNA.

Самолет перед катастрофой совершал рейс из Александруполиса в Румынию.

"Пара украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода - ред.) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где было обнаружено одномоторное крыло, и уже делается попытка разблокировать с помощью спасательных стропов", - говорится в сообщении.

Обломки самолета обнаружили спасатели в ущелье в Восточной Македонии и Фракии.

Темы: катастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
катастрофы
Детально посчитали: сколько стоила Украине совершенная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС
НАТО имеет план на случай ядерной катастрофы на ЗАЭС - топ-чиновница
"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: