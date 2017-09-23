Від падіння літака у Греції загинули двоє українців - ЗМІ
Субота, 23 вересня 2017, 12:20
У Греції після падіння приватного літака в ущелину загинули двоє українців.
Про це пише "УНІАН" з посиланням на грецьку агенцію AMNA.
Літак перед катастрофою здійснював рейс з Александруполіса в Румунію.
"Пара українців опинилася в пастці в шахті (аварійного виходу - ред.) в ущелину на деякій відстані від точки, де було виявлено одномоторное крило, і вже робиться спроба розблокувати її за допомогою рятувальних стропів", - йдеться в повідомленні.
Уламки літака виявили рятувальники в ущелині у Східній Македонії і Фракії.