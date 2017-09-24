Лавров: Жодних правок до своєї пропозиції про місію ООН на Донбасі не отримали
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляє, що РФ не отримувала від жодної з держав конкретних пропозицій з приводу своєї ініціативи про розміщення миротворців ООН на Донбасі.
Про це Лавров заявив в інтерв'ю "НТВ", пише РІА Новости.
"Ми внесли пропозицію (про миротворців ООН на Донбасі) і обґрунтували її з усіх боків, устами, в тому числі, президента Російської Федерації (Володимира Путіна). Жодної конкретної пропозиції на папері щодо тексту нашої ініціативи ми ні від кого не отримали", - заявив Лавров.
"Якщо вони не хочуть її обговорювати, що ми можемо? Не будемо ж ми їх змушувати", - додав він.
Як відомо, раніше Лавров заявляв, що суть російської пропозиції щодо миротворців на Донбасі полягає у тому, що вони мають займатися лише охороною місії ОБСЄ.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у свою чергу заявляв, що спроби вказати на російську агресію в проекті резолюції про миротворчу місію ООН на Донбасі заважають пошуку компромісів. Так він прокоментував пропозицію України внести до проекту резолюції формулювання "операція з примусу до миру" або "операція з відновлення миру", підтверджуючи роль Росії як агресора.
Україна наполягає на перекритті неконтрольованої частини російсько-українського кордону, оскільки РФ саме через неї поставляє зброю, російських військових і боєприпаси на окупований Донбас.
Пункт про взяття контролю над кордоном є у мінських угодах. Проте позиції України і Росії розходяться в питанні, який з пунктів має бути виконаний раніше.
Президент РФ Володимир Путін заявляв, що він не проти розміщення "блакитних шоломів" по всій території Донбасу.
21 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що в США підтримали пропозицію України щодо миротворців на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.