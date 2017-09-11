Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін не проти миротворців на всій території Донбасу

Понеділок, 11 вересня 2017, 17:42
Путін не проти миротворців на всій території Донбасу

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їх право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

Про це повідомляє в понеділок прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

"Володимир Путін докладно зупинився на російській ініціативі про заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). З урахуванням висловлених Ангелою Меркель міркувань російський лідер зазначив готовність доповнити пропоновані в російському проекті резолюції Ради Безпеки функції згаданої місії ООН", - йдеться у повідомленні.  

"Мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ оонівцями може здійснюватися не тільки на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, але і в інших місцях, де СММ ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до мінського Комплексу заходів", - повідомляють в Кремлі.

Як відомо, раніше офіційний Кремль притримувався позиції, що миротворців варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним.

Українська правда

Теми: миротворціПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
миротворці
Італійські миротворці залишаться в Косово після жорстких сутичок з сербами
Литва пропонує обговорити миротворчу місію для ЗАЕС
Кулеба назвав ключову умову України щодо можливих миротворчих місій
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: