Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Массовое отравление во Львове: число пострадавших значительно возросло

Понедельник, 25 сентября 2017, 10:28

Количество отравившихся рыбой с рынка во Львове возросло до 56 человек.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 6 часов 25 сентября всего пострадавших 56 человек, в том числе 7 детей, из них госпитализированы 52 человека (в том числе 6 детей)", - отмечают в обладминистрации.

По данным департамента, 4 человека, среди которых 1 ребенок, отказались от госпитализации. Сейчас они проходят амбулаторное лечение.

"Состояние 14 человек - близкое к тяжелому, остальные - в состоянии средней тяжести", - рассказывают в ЛОГА.

Как стало известно 22 сентября вечером, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы 6 взрослых с диагнозом "острая кишечная инфекция".

В течение 23 и 24 сентября в лечебные учреждения продолжили обращаться граждане. Все они употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

По состоянию на 24 сентября насчитывалось 38 отравленных, 5 из них - дети.

Украинская правда

Темы: Львовчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Львов
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: