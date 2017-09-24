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У Львові 38 людей отруїлися копченою рибою

Неділя, 24 вересня 2017, 16:52

У Львові 38 осіб отруїлися копченою рибою, 5 з них - діти.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За повідомленням правоохоронців, до медустанов Львова 10 осіб з ознаками гострого харчового отруєння потрапили ще 23 вересня.

"Усі вони вживали в їжу скумбрію гарячого копчення, куплену в одному з кіосків на ринку "Привокзальний" у Львові", - йдеться у повідомленні. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 325 КК - "порушення правил боротьби з епідеміями".

Інтерфакс-Україна

Теми: Львівздоров'я
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