В "Укрінмаші" заперечують постачання зброї Південному Судану
Державна зовнішньоторговельна фірма "Укрінмаш" ніколи не постачала зброю до Південного Судану, а заяви Amnesty International повністю не відповідають дійсності.
Про це Українській правді повідомив представник фірми.
"Укрінмаш" ніколи не постачав, згадану у контракті зброю, в Південний Судан. Контракт був підписаний і не виконаний, і не відбувся, і не відбудеться… договір був нікчемним, і не відбувся. Не було отримано експортної ліцензії", - сказав він.
"Не було жодного руху товарів, не надходили гроші тощо", - додав він.
За його словами, опубліковані AI документи не є такими, що підтверджують поставку.
"Ці документи завжди передують домовленостям, чи запитам", - сказав співрозмовник.
Також він сказав, що AI зверталися влітку до фірми із запитом і отримала усі відповіді щодо цих контрактів.
"Укрінмаш" в серпні отримував запит від Amnesty International і надав їй відповідь 21 серпня", - сказав він.
Також в "Укрінмаші" вказали, що "Південний Судан не перебуває під санкціями, які забороняють постачати зброю".
На питання, чи можливо, що "Укрінмаш" продав зброю іншому підприємству, яке потім могло б перепродати її в Судан, він відповів:
"Це технічно неможливо згідно з міжнародним законодавством. Бо для того, щоб відбулася якась транзакція поставки, має бути сертифікат кінцевого споживача. Amnesty наводить цей сертифікат кінцевого споживача, і там написано Судан. Але цей контракт виконаний не був і не виконувався".
Як відомо, у понеділок правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, заявивши, що Україна причетна до незаконного постачання зброї до Південного Судану.
Олександр Шумілін, УП
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