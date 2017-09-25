Порошенко підписав закон "Про освіту"
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", ухвалений парламентом 5 вересня.
Про це повідомила прес-служба глави держави.
"Це – одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої", - зазначив Порошенко.
Президент особливо наголосив, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі.
Закон забезпечує рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар'єри в Україні.
В той же час президент підкреслив важливість неухильного дотримання при здобутті освіти гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України.
"Україна демонструвала й надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами і є взірцем для сусідніх країн", - наголосив Порошенко.
Президент також звернувся до Міністерства закордонних справ та Міністерства освіти – провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.
Як відомо, закон "Про освіту" започатковує реформу освіти в Україні. Закон звужує використання в українських навчальних закладах мов нацменшин.
З критикою нового закону виступила Угорщина. "Ніж у спину", - заявило її МЗС.
Румунська спільнота Чернівецької області попросила президента ветувати новий закон "Про освіту".
У свою чергу міністр освіти Лілія Гриневич наголошує, що ухвалена мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.
Українська правда
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