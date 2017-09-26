Україна виборола золото і бронзу на Іграх нескорених-2017
За два дні змагань Україна виборола три медалі: одну золоту і дві бронзові.
Про це пише Укрінформ.
Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.
У легкоатлетичних змаганнях Зімніков показав 1-й результат у перегонах на 1500 метрів (4 хв 33 с).
Бронзову нагороду у легкоатлетичних змаганнях здобув офіцер Національної поліції Сергій Торчинський,який показав 3-й результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра).
Ще одну бронзову медаль для української команди на Іграх нескорених виборов 29-річний офіцер Національної поліції України Олександр Ткаченко у секторі бігу на 200 м, показавши результат у 25.28 с.
Ігри нескорених є аналогом Паралімпійських ігор для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службового обов’язку. Нинішні змагання триватимуть до 30 вересня.
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