Україна виборола золото і бронзу на Іграх нескорених-2017

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Вівторок, 26 вересня 2017, 03:00

За два дні змагань Україна виборола три медалі: одну золоту  і дві бронзові.

Про це пише Укрінформ.

Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.

У легкоатлетичних змаганнях Зімніков показав 1-й результат у перегонах на 1500 метрів (4 хв 33 с).

Бронзову нагороду у легкоатлетичних змаганнях здобув офіцер Національної поліції Сергій Торчинський,який показав 3-й результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра).

Ще одну бронзову медаль для української команди на Іграх нескорених виборов 29-річний офіцер Національної поліції України  Олександр Ткаченко у секторі бігу на 200 м, показавши результат у 25.28 с. 

Ігри нескорених є аналогом Паралімпійських ігор для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службового обов’язку. Нинішні змагання триватимуть до 30 вересня.

Теми: спорт Канада
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