Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна виборола золото, срібло і бронзу на Іграх нескорених-2017

Вівторок, 26 вересня 2017, 03:00
Україна виборола золото, срібло і бронзу на Іграх нескорених-2017

За два дні змагань Україна виборола три медалі: золоту, срібну і бронзову

Про це пише Укрінформ.

Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.

У легкоатлетичних змаганнях Зімніков показав 1-й результат у перегонах на 1500 метрів (4 хв 33 с).

Бронзову нагороду у легкоатлетичних змаганнях здобув офіцер Національної поліції Сергій Торчинський, який показав 3-й результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра).

Ще одну, срібну, медаль для української команди на Іграх нескорених виборов 29-річний офіцер Національної поліції України  Олександр Ткаченко у секторі бігу на 400 м. 

Ігри нескорених є аналогом Паралімпійських ігор для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службового обов’язку. Нинішні змагання триватимуть до 30 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
Усі новини...
Реклама: