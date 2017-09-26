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Украина завоевала золото, серебро и бронзу на Играх непокоренных-2017

Вторник, 26 сентября 2017, 03:00
Украина завоевала золото, серебро и бронзу на Играх непокоренных-2017

За два дня соревнований Украина завоевала три медали: золотую, серебряную и бронзовую

Об этом пишет Укринформ.

Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева.

В легкоатлетических соревнованиях Зимников показал 1-й результат в гонке на 1500 метров (4 мин 33 с).

Бронзовую награду в легкоатлетических соревнованиях получил офицер Национальной полиции Сергей Торчинский, который показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра).

Еще одну, серебрянную, медаль для украинской команды на Играх непокоренных завоевал 29-летний офицер Национальной полиции Украины Александр Ткаченко в секторе бега на 400 м.

Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.

Темы: спортКанада
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