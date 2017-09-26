Україна стала посередником у постачанні зброї з ЄС до Африки – OCCRP

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Вівторок, 26 вересня 2017, 10:50

Європейські виробники постачають зброю до Африки та Близького Сходу, використовуючи у якості посередників оборонні підприємства в Україні.

Про це повідомляє Проект з викривання організованої злочинності та корупції (OCCRP) із посиланням на документи, що потрапили в його розпорядження.

"Документи, отримані OCCRP, свідчать, що влада та компанії України зробили себе ключовою ланкою у мережі, яка постачає озброєння радянського зразка з Європи до Африки та Близького Сходу. Багато з цих видів зброї походять з країн, які є членами ЄС", - йдеться у статті.

Наприклад, за даними проекту, військовий транспорт вартістю не менше 4,1 мільйона доларів, був куплений у Польщі, яка є членом ЄС і керується суворими правилами експорту зброї, а потім частинами відправлений до України. Після цього 45 машин з усієї партії були переправлені до Східної Африки через Об'єднані Арабські Емірати.

"Це як "відмивання" брудних грошей, що проходять через серію рахунків - транспортні засоби були "відмиті", щоб приховати їхнє справжнє походження, маршрут і призначення", - розповідають викривачі.

У більше ніж тисячі сторінок документів йдеться про участь у незаконній торгівлі зброєю приватної української компанії "Техімпекс", яка ремонтує, модернізує та реалізує військову техніку, а також пов'язаної з нею британської компанії S-Profit. Разом вони обходять ембарго ЄС на продаж зброї Судану та Південному Судану.

"В основі експортної оборудки лежить лазівка в законах України, яка дозволяє видалити джерела та призначення зброї, що пересувається світом, з документів", - наголошують в OCCRP.

За даними організації, документи, що охоплюють період з 2014 до 2016 року та включають договори, переписку, фінансову інформацію та замовлення компанії, показують, як "Техімпекс" співпрацює з українськими державними експортерами зброї, включаючи "Укрінмаш", а також з Державною службою експортного контролю України.

Згідно з аналізом OCCRP, документи показують, що "Техімпекс" заключив щонайменше 26 контрактів на озброєння загальною вартістю 29,5 мільйонів доларів у 2015 і 2016 роках. Серед них - мільйони, зароблені за схемою "відмивання" зброї.

За інформацією викривачів, документація "Техімпекса" свідчить, що компанія слугує "пральною машиною" для Східної Європи, зокрема для зброї та деталей до неї, вироблених у Польщі, Словаччині, Молдові, Болгарії, Угорщині, Румунії й Боснії та Герцеговині.

Також у паперах йдеться, що компанія продавала зброю на ринки Африки, Близького Сходу та Азії, включаючи Ефіопію, Корею, Чад, ОАЕ та Уганду.

Як стало відомо проекту, у квітні 2015 року Держслужба експортного контролю України надала "Техімпексу" дозвіл на імпорт запчастин для броньованих машин з Польщі для власних потреб компанії. До грудня розпочалися поставки.

Водночас згідно із заявою речника Міністерства закордонних справ Польщі, в 2014-2015 роках не було видано жодної ліцензії на експорт автомобілів БРДМ до України, включало з їх комплектуючими. Він припустив, що поставки могли бути незаконними.

Доповнюється…

Теми: Україна зброя торгівля ЄС
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