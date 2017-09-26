РФ вважає свій напад на Україну надто дрібним для захисту зброєю з США

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Вівторок, 26 вересня 2017, 13:44

У МЗС РФ заявили, що в Україні "нічого такого не відбувається", аби поставляти її ЗСУ американську зброю.

Про це на прес-конференції в Москві заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов, передає УНІАН.

"Нічого такого не відбувається в Україні зараз, що б диктувало хоч найменшу необхідність таких небезпечних кроків", - сказав він.

За словами дипломата, таке рішення буде однозначною спробою США "підлити масла в вогонь", щоб підвищити рівень протистояння і напруженості.

"Я думаю, що навіть в американській адміністрації багато хто розуміє, чому досі такі поставки не здійснювалися. Якщо політика США зміниться в цьому напрямку, то, звичайно, може з'явитись загроза серйозного загострення ситуації", - заявив він.

Теми: Росія США зброя Донбас АТО
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