Волкер про повернення Криму: Спочатку розберемось з Донбасом

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Вівторок, 26 вересня 2017, 15:20

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявляє, що зараз треба скористатися можливістю деокупації Донбасу.  

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".  

"Мій підхід полягає в тому, що немає різниці між окупацією Криму та окупацією Донбасу.  Це – російське вторгнення і російська окупація. Єдина різниця, в тому, що росіяни визнають, що вони анексували Крим. Зрештою, це питання принципу, в реальності ж це те саме", - сказав він.

"Якщо ми зможемо досягнути прогресу в одній сфері – на Донбасі – давайте це зробимо", - додав він.

За його словами, це не означає, що США легітимізують дії Росії у Криму і анексію півострова.

Як відомо, Волкер також заявив, що залучення миротворців на Донбас на умовах, запропонованих Росією, тільки поглибить конфлікт.

Теми: США Крим анексія
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