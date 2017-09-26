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Волкер о возвращении Крыма: Сначала разберемся с Донбассом

Вторник, 26 сентября 2017, 15:20

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что сейчас надо воспользоваться возможностью деоккупации Донбасса.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Мой подход заключается в том, что нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это – российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности же это то же самое", - сказал он.

"Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере - на Донбассе - давайте это сделаем", - добавил он.

По его словам, это не означает, что США легитимизируют действия России в Крыму и аннексию полуострова.

Как известно, Волкер также заявил, что привлечение миротворцев на Донбасс на условиях, предложенных Россией, только углубит конфликт.

Темы: СШАКрыманнексия
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