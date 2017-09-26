Волкер: Миротворці "по-кремлівськи" ще більше розділять Україну

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що залучення миротворців на Донбас на умовах, запропонованих Росією, тільки поглибить конфлікт.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Коли ми говоримо власне про присутність миротворців (на Донбасі – ред.), те що запропонувала Росія в ООН є дуже вузькою концепцією і стосується лише присутності на лінії припинення вогню. Це, насправді, ще більше розділить країну. Це неприйнятно для будь-кого. Так територію (України – ред.) не поновити", - сказав він.

"З іншого боку, якщо ми зможемо встановити миротворчі сили і розширити цю концепцію, щоб охопити усю спірну територію, передбачити стримування важкої зброї та встановити контроль за українсько-російським кордоном зі сторони України, то це стане багато обіцяючою ініціативою. Обидва уряди зараз розглядають концепцію, щоб перетворити її на таку, що буде значущою і корисною", - додав він.

Волкер заявив, що оскільки Росія розпочала переговори щодо миротворців, то вона вже готова для прийняття якогось рішення щодо місії ООН.

"Вони три роки нічого не робили. Раніше вони не пропонували ввести миротворчу місію…Тому той факт, що вони відкрили цю розмову, означає, що вони готові це обговорювати", - сказав він.

Як відомо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що радник президента РФ Владислав Сурков є "архітектором" подій на Донбасі.

Українська правда