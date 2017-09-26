Чоловік з гранатою підпалив будинок нардепа НФ Берези

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Вівторок, 26 вересня 2017, 18:42

Будинок народного депутата від "Народного фронту" Юрія Берези намагався спалити невідомий чоловік.  

Про це свідчить інформація прес-служби поліції Дніпропетровщини і джерела Української правди.  

"23 вересня 2017 року близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П’ятихатського району Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

"А трохи згодом автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань. Будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію", - заявили правоохоронці.

 

Як повідомляється на сайті поліції, при затриманні чоловік "погрожував бойовою гранатою РГД-5 із запалом, яку під час слідчих дій вилучили поліцейські".

Вказується, що за скоєння злочину був затриманий мешканець м. Кривий Ріг 1980 року народження.

 

Слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Згідно із інформацією в електронній декларації Берези, будинок у селі Чумаки П'ятихатського району зареєстрований на його дружину. В НФ підтвердили, що це будинок нардепа, але гостьовий.

За інформацією УП затриманий чоловік був побитим.  

Українська правда

Теми: Народний фронт Дніпро кримінал
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