Гройсман: Причиною пожежі в Калинівці можуть бути зовнішні чинники
Відпрацьовуються різні версії причин пожежі на складі боєприпасів в районі Калинівки.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає сайт Кабміну.
"Наразі відпрацьовуються різні версії причин події, і, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники. "Втім, це будуть коментувати компетентні органи. Зараз головне – потурбуватися про безпеку людей і максимально швидко подолати наслідки події", - йдеться в повідомленні.
За словами Гройсмана, ситуація в Калинівці є контрольованою.
"Мобілізовані всі служби, всі працюють, ситуація контрольована, вживаються заходи по гасінню пожежі, мобілізована техніка й особовий склад. Зараз всі роблять все можливе. Кожен підрозділ виконує свої функції – ДСНС, Нацполіція, Міноборони", - сказав прем'єр.
Він підкреслив, що ситуація серйозна, але уряд вже має досвід подолання подібних ситуацій.
"Наразі проводиться евакуація людей, вся територія в радіусі 5 км відпрацьовується, є достатня кількість транспорту, аби перевезти громадян, які виявлять бажання поїхати (у безпечне місце). Вже розгорнуті три пункти розміщення людей, там є все необхідне. Все буде добре. Я просив би не розганяти паніку", - сказав Гройсман.
Як відомо, у вівторок ввечері сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.
Внаслідок надзвичайної події змінено маршрути 14 поїздів. В'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.
Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
У Генштабі заявили, що територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки становить близько 10% від загальної площі арсеналу.