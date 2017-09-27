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Гройсман: Причиною пожежі в Калинівці можуть бути зовнішні чинники

Середа, 27 вересня 2017, 05:00
Гройсман: Причиною пожежі в Калинівці можуть бути зовнішні чинники

Відпрацьовуються різні версії причин пожежі на складі боєприпасів в районі Калинівки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає сайт Кабміну.

"Наразі відпрацьовуються різні версії причин події, і, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники. "Втім, це будуть коментувати компетентні органи. Зараз головне – потурбуватися про безпеку людей і максимально швидко подолати наслідки події", - йдеться в повідомленні.

За словами Гройсмана, ситуація в Калинівці є контрольованою.

"Мобілізовані всі служби, всі працюють, ситуація контрольована, вживаються заходи по гасінню пожежі, мобілізована техніка й особовий склад. Зараз всі роблять все можливе. Кожен підрозділ виконує свої функції – ДСНС, Нацполіція, Міноборони", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що ситуація серйозна, але уряд вже має досвід подолання подібних ситуацій.

"Наразі проводиться евакуація людей, вся територія в радіусі 5 км відпрацьовується, є достатня кількість транспорту, аби перевезти громадян, які виявлять бажання поїхати (у безпечне місце). Вже розгорнуті три пункти розміщення людей, там є все необхідне. Все буде добре. Я просив би не розганяти паніку", - сказав Гройсман.

Як відомо, у вівторок ввечері сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Внаслідок надзвичайної події змінено маршрути 14 поїздівВ'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

У Генштабі заявили, що територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки становить близько 10% від загальної площі арсеналу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманВінницька область
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