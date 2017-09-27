Окупанти присудили Умерову два роки колонії-поселення

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і призначив покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Про це повідомляють 27 вересня "Крим.Реалії".

Оголошення вироку в суді почалося раніше, без присутності адвоката Ільмі Умерова Марка Фейгіна та захисника Олександра Подрабінека.

Перед судовим засіданням адвокат Умерова сподівався на те, що оприлюднена 25 вересня доповідь Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в анексованому Криму може вплинути на пом'якшення вироку його підзахисному.

Російський прокурор вимагав покарання для Умерова у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки і забороною на три роки займатися публічною та викладацькою діяльністю.

Адвокат Марк Фейгін повідомив, що до апеляційного оскарження Умеров буде перебувати вдома.

Ещё раз хочу отметить, что Умеров до апелляционного обжалования будет находиться дома, что само по себе свидетельствует о цинизме Кремля — Mark Feygin (@FeyginMark) September 27, 2017

"До апеляції нікуди не відправлять. Коли буде розгляд апеляційної скарги поки не ясно. Якщо вирок залишать в силі, то можуть в Криму", - повідомив захисник.

Адвокат Микола Полозов в свою чергу вказує на небезпеку того, що російська влада може вивезти Умерова на материк для відбування покарання, щоб утруднити до йому доступ рідних і адвокатів.



"З урахуванням стану здоров'я Ільмі-аг'а це рівносильно смертному вироку (я знаю яка медицина у ФСВП)", - пише Полозов у Facebook.



"Непропорційно жорстокий вирок обумовлений лише тим, що Умеров кримський татарин. Очевидно, в Кремлі є жорстка установка на репресії щодо громадян України в Криму саме цієї національності", - зазначає адвокат.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у сусідній Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії.

Як відомо, 2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова кримінальну справу.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.