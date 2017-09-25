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ООН констатує, що з правами людини в Криму все гірше і гірше

Понеділок, 25 вересня 2017, 14:30

Ситуація  з правами людини  в  Криму  після  його  окупації Російською Федерацією значно погіршилася.

Про це йдеться в доповіді управління верховного комісара ООН "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

Там наголошують, що примусове введення громадянства і правової бази Російської Федерації та, як результат, відправлення правосуддя згідно з цією базою значною мірою обмежили здійснення прав і свобод.

Російська Федерація застосувала своє законодавство в  Криму з  порушенням міжнародного гуманітарного  права. У багатьох випадках це законодавство застосовувалося вибірково, наголошують в ООН.

Органи влади Російської Федерації в Криму підтримували групи, лояльні до Російської Федерації, зокрема серед національних і релігійних меншин, у той же час перешкоджаючи критиці й незгоді та оголосивши поза законом організовану опозицію, зокрема Меджліс.

Можливості громадянського суспільства щодо повноцінного функціонування, критики та адвокаційної діяльності значно звузилися.

Було закрито ряд засобів масової інформації, що непропорційно сильно зачепило кримськотатарську і українську громади, їхнє право на інформацію й на збереження своєї культури та ідентичності.

В свою чергу УВКПЛ ООН наполегливо рекомендує Росії дотримуватися  прав людини  всіх  осіб,  які  живуть  у  Криму,  й  виконувати зобов’язання, покладені на окупаційну державу відповідно до міжнародного гуманітарного права;

Крім цього – забезпечити  належний  і  безперешкодний  доступ  міжнародних  місій  із спостереження за ситуацією з правами людини й правозахисних неурядових організацій  до  Криму  згідно  з резолюцією Генеральної Ассамблеї ООН 71/205;

Також окупаційній владі півострова радять застосовувати в Криму українські  закони.

Водночас українському уряду рекомендують використовувати всі доступні юридичні та дипломатичні засоби для того, щоб гарантувати здійснення прав людини жителів Криму.

Також рекомендовано зокрема підтримувати діалог між омбудсменами України та Російської Федерації з метою сприяти добровільній передачі українських ув'язнених, які тримаються у Криму, до пенітенціарних установ материкової частини України.

Українська правда

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Теми: Кримправа людиниООН
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