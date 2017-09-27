Диверсію в Калинівці розслідує посилена група СБУ

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Середа, 27 вересня 2017, 17:05

Служба безпеки України здійснює першочергові слідчі дії у справі про надзвичайну ситуацію на складах під містом Калинівка Вінницької області.

Про це повідомляє прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, у тому числі допитуються очевидці та інші свідки подій. Станом на 16 годину триває локалізація наслідків надзвичайної події на військових складах поблизу Калинівки", – пише Гітлянська.

"Спеціалісти також розпочали роботи із розмінування території, що дозволить слідчим СБУ найближчим часом розпочати огляд місця події та призначити необхідні експертизи", – зазначає вона.

За словами Гітлянської, слідчу групу СБУ посилено досвідченими фахівцями з центрального управління та регіональних органів спецслужби.

Як відомо, військова прокуратура Центрального регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України (диверсія).

Розслідування справи передали Службі безпеки України.

Генеральна прокуратура взяла на контроль стан досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Як повідомлялося, слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області.

Українська правда

Теми: надзвичайна подія СБУ Вінницька область
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