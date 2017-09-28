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У районі Калинівки відновили рух автотранспорту

Четвер, 28 вересня 2017, 15:25

Рух автомобільного транспорту в районі Калинівки Вінницької області відновлено.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на 11:00.

"Відновлено рух автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ДСНС, закритим залишається рух повітряного транспорту в радіусі 12 кілометрів від міста Калинівка, а також залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка.

Також повідомляється, що вже виконано 38 із 73 заявок місцевих жителів щодо вилучення виявлених вибухонебезпечних предметів.

Раніше Держслужба з НС помилково поширила повідомлення, що відновлений також рух залізницею, але пізніше цю інформацію було виправлено.

Як відомо, заборона на використання повітряного простору над складами боєприпасів біля Калинівки продовжена до 2 жовтня.

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяВінницька областьавтозалізниця
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