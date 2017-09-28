В районе Калиновки восстановили движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта в районе Калиновки Винницкой области восстановлено.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 11:00.

"Восстановлено движение автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский", - отмечается в сообщении.

По информации ГСЧС, закрытым остается движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от города Калиновка, а также железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка.

Также сообщается, что уже выполнены 38 из 73 заявок местных жителей на изъятие обнаруженных взрывоопасных предметов.

Ранее Госслужба по ЧС ошибочно распространила сообщение, что восстановлено также движение по железной дороге, но позже эта информация была исправлена.

Как известно, запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов у Калиновки продлен до 2 октября.

Украинская правда