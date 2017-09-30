Трамп доручив Тіллерсону виконувати санкції проти РФ

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Субота, 30 вересня 2017, 05:35

Президент США Дональд Трамп делегував держсекретареві Рексу Тіллерсону свої повноваження з виконання санкцій відносно РФ за агресію проти України.

Про це йдеться в президентському меморандумі, опублікованому на сайті Білого дому.

Таким чином, Тіллерсон отримав функції і повноваженя в рамках виконання Акту про протидію супротивникам Америки через Закон про санкції 2017 року, Закону про підтримку свободи України від 2014 року і Закону про підтримку суверенітету, цілісності, демократії і економічної стабільності України від 2014 року.

Також Тіллерсон у погодженні з міністром фінансів США Стівеном Мнучіном контролюватиме виконання санкцій щодо Північної Кореї.

Раніше американські сенатори Джон Маккейн і Бен Кардін звернулися до Трампа з листом із вимогою почати виконувати прийнятий Конгресом закон про нові санкції щодо Росії.

Як повідомлялося, міністерство фінансів США з 28 жовтня запровадить обмеження на умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями, з боку американських юридичних або фізичних осіб.

Теми: санкції Росія США
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