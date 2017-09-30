Збірну України з важкої атлетики дискваліфікували на рік за допінг

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Субота, 30 вересня 2017, 19:44

Збірну України з важкої атлетики у повному складі відсторонена від міжнародних змагань терміном на 1 рік через позитивні допінг-тести спортсменів на Олімпійських іграх 2008 і 2012 рр.

Як повідомили у Міжнародній федерації важкої атлетики, відповідне рішення 30 вересня одноголосно ухвалила Виконавча рада МФВА (IWF).

Таким чином українці не зможуть взяти участь у Чемпіонаті світу, який відбудеться 28 листопада - 5 грудня 2017 року в Анахаймі (США).

Крім України також дискваліфіковано збірні Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Туреччини і Молдови.

Українська правда

Теми: спорт
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