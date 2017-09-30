Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збірну України з важкої атлетики дискваліфікували на рік за допінг

Субота, 30 вересня 2017, 19:44
Збірну України з важкої атлетики дискваліфікували на рік за допінг

Збірну України з важкої атлетики у повному складі відсторонена від міжнародних змагань терміном на 1 рік через позитивні допінг-тести спортсменів на Олімпійських іграх 2008 і 2012 рр.

Як повідомили у Міжнародній федерації важкої атлетики, відповідне рішення 30 вересня одноголосно ухвалила Виконавча рада МФВА (IWF).

Таким чином українці не зможуть взяти участь у Чемпіонаті світу, який відбудеться 28 листопада - 5 грудня 2017 року в Анахаймі (США).

Крім України також дискваліфіковано збірні Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Туреччини і Молдови.

Українська правда

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
спорт
Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону
Світоліна залишає Вімблдон
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: