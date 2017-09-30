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Сборную Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали на год за допинг

Суббота, 30 сентября 2017, 19:44
Сборную Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали на год за допинг

Сборная Украины по тяжелой атлетике в полном составе отстранена от международных соревнований сроком на 1 год в связи с положительными допинг-тестами спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 гг.

Как сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики, соответствующее решение 30 сентября единогласно принял Исполнительный совет МФТА (IWF). 

Таким образом украинцы не смогут принять участие в Чемпионате мира, который состоится с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Анахайме (США).

Кроме Украины также дисквалифицированы сборные России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы. 

Украинская правда

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Темы: спорт
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