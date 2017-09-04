У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити одне питання

Закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко на брифінгу в кулуарах парламенту в понеділок, передають "Українські новини".

"Цей законопроект готовий на 99%, єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення до нього миротворчої місії, про що Президент буде говорити в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у другій половині вересня... Я думаю, як тільки ми визначимося з питанням про миротворчу місію, РНБО розглядатиме документ", - сказала вона.

За словами Луценка, розглядається 3 варіанти введення миротворчої місії: поліцейська місія ОБСЄ, місія ООН і європейська поліцейська місія.

За її словами, кінцевий документ буде внесений до парламенту до початку жовтня.

Вона зазначила, що така місія буде розташована по всій окупованій території Донецької та Луганської областей, в так званій сірій зоні і на українсько-російському кордоні.

"Я думаю, що після додаткових консультацій з нашими партнерами по "нормандському формату" такий пункт буде включений у договір, і його буде презентовано на розгляд Верховної Ради, де буде проведено додаткове обговорення", - додала вона.

Як повідомлялося, проект закону про реінтеграцію Донбасу ще не поданий до Верховної Ради.

Документ буде внесений до парламенту після того, як його схвалить Рада національної безпеки і оборони.