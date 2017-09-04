У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити одне питання

1251 перегляд
Понеділок, 4 вересня 2017, 15:06

Закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко на брифінгу в кулуарах парламенту в понеділок, передають "Українські новини".

"Цей законопроект готовий на 99%, єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення до нього миротворчої місії, про що Президент буде говорити в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у другій половині вересня... Я думаю, як тільки ми визначимося з питанням про миротворчу місію, РНБО розглядатиме документ", - сказала вона.

За словами Луценка, розглядається 3 варіанти введення миротворчої місії: поліцейська місія ОБСЄ, місія ООН і європейська поліцейська місія.

За її словами, кінцевий документ буде внесений до парламенту до початку жовтня.

Вона зазначила, що така місія буде розташована по всій окупованій території Донецької та Луганської областей, в так званій сірій зоні і на українсько-російському кордоні.

"Я думаю, що після додаткових консультацій з нашими партнерами по "нормандському формату" такий пункт буде включений у договір, і його буде презентовано на розгляд Верховної Ради, де буде проведено додаткове обговорення", - додала вона.

Як повідомлялося, проект закону про реінтеграцію Донбасу ще не поданий до Верховної Ради.

Документ буде внесений до парламенту після того, як його схвалить Рада національної безпеки і оборони.

Теми: Донбас окупація законодавство Верховна Рада АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Раді ще немає законопроекту про деокупацію Донбасу 4 вересня 2017, 14:04
Як Лена Розвадовська воює за дітей. Історія перша: Альоша і Ко 4 вересня 2017, 08:30
АТО: Бойовики застосували міномет, один боєць ЗСУ отримав поранення 4 вересня 2017, 07:37
powered by lun.ua
Головні новини
Україна готується запровадити акциз на російські книги
У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити одне питання
Парубій виступає за візи для росіян
Власника магазину "Емпоріум" допитають через стерті графіті
Усі новини
Діти

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення мислення

Музика

Українські фестивалі, які не можна пропустити цієї осені