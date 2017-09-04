Магазин на Грушевського, де знищили графіті, хочуть виселити

Договір оренди київської будівлі на вулиці Грушевського магазином "Емпоріум" не продовжуватимуть, а можливо, й розірвуть.

Про це на конференції 4 вересня заявив директор Інституту української мови Національної академії наук Павло Гриценко, який є орендодавцем даного приміщення, повідомляє Укрінформ.

"Ми далі не пролонгуємо цієї угоди. Але є юридичні засади, на підставі чого ми можемо розірвати (договір оренди – ред.). Продовження оренди не буде", – сказав Гриценко.

Він наголосив, що рішення про розірвання договору оренди можуть прийняти лише після зустрічі з власником магазину, із яким поки що розмови на цю тему не було.

Водночас чиновник поінформував, що наявний договір передбачає оренду приміщення "Емпоріумом" до кінця року, але додав, що зараз, магазин, "очевидно, буде з’їжджати".

Гриценко також наголосив, що ані Національна академія наук, ані Інститут історії України НАН та Інститут української мови НАН як власники будівлі не давали дозволу на знищення графіті часів Революції Гідності на фасаді.

"Ніяких вказівок ані з Академії наук, ані з утримувача цього будинку – Інституту історії, ані від нашого Інституту на те, щоб приводити, як кажуть, у порядок стіни, тобто змивати чи замальовувати їх, не було. Це відбувалося у вихідні, ніхто не інформував попередньо, що буде така акція", – сказав він.

Гриценко додав, що магазин орендує "площу внутрішню, а не зовнішню".

"Фасад належить назагал всьому приміщенню і втручатися у вигляд фасаду й таке інше – це орендарі взяли на себе значно більше права, ніж мали", – запевнив директор Інституту української мови.

Як відомо, 3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше 3 вересня розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум".

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут звернеться до поліції та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

4 вересня із магазина "Емпоріум" взялися вивозити меблі.