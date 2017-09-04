Посольство США засудило втручання у справи Кримської єпархії УПЦ КП

Посольство США в Україні засудило втручання окупаційної влади в Криму в діяльність місцевої єпархії УПЦ КП.

Про це йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

"Загроза ще одній вірі в Криму. Наполегливо закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до засудження російських атак", – сказано в повідомленні.

Як відомо, в четвер, 31 серпня, в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.

У зв’язку з блокуванням храму УПЦ КП в окупованому Сімферополі російськими силовиками прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження.

Українська правда