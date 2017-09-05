Росія почала військові навчання в анексованому Криму

Більше 5 тисяч артилеристів збройних сил РФ розпочали масштабні військові навчання, в тому числі і в окупованому Криму.

Про це повідомляє "DW".

Вказується, що навчання російських ракетних військ і артилерії відбудеться на 19-ти полігонах Південного військового округу РФ, до якого входить, зокрема, й окупований Крим.

"На 19 полігонів Південного військового округу виведені більше п'яти тисяч артилеристів збройних сил РФ - в Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, Дагестані, Північної Осетії, Криму, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії і Південній Осетії", - зазначається в повідомленні.

Згідно з даними прес-служби Південного військового округу РФ, військові "освоять нові форми і способи виконання вогневих завдань з підтримки мотострілкових і танкових підрозділів в складній обстановці сучасного загальновійськового бою".

Також зазначається, що особливу увагу буде приділено тренуванням в системі розвідувально-вогневих і розвідувально-ударних контурів .

Навчання артилеристів проходитимуть протягом наступного місяця.

Як відомо, 14-20 вересня 2017 року заплановані російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017". В них має взяти участь до 13 тисяч військових.

Українська правда