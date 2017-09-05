Россия начала военные учения в аннексированном Крыму
Более 5 тысяч артиллеристов вооруженных сил РФ начали масштабные военные учения, в том числе и в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает "DW".
Указывается, что обучение российских ракетных войск и артиллерии состоится на 19-ти полигонах Южного военного округа РФ, в который входит в том числе и оккупирован Крым.
"На 19 полигонах Южного военного округа выведены более пяти тысяч артиллеристов вооруженных сил РФ - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии ", - отмечается в сообщении.
Согласно данным пресс-службы Южного военного округа РФ, военные "освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя".
Также отмечается, что особое внимание будет уделено тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.
Обучение артиллеристов будет проходить в течение месяца.
Как известно, с 14 по 20 сентября запланированы российско-белорусские военные учения "Запад-2017". В них должны принять участие до 13 тысяч военных.
Украинская правда
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