У Міноборони пояснили, за що нараховують "бойову тисячу"

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Вівторок, 5 вересня 2017, 14:50

У Міністерстві оборони пояснили, за якими критеріями військові можуть отримати 1000 гривень за безпосередню участь у бойових діях.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит "Української правди".

У відповіді зазначено, що умови, за яких військові отримують винагороду, визначені наказом Міноборони від 10 лютого 2016 року №67.

Так безпосередньою участю в бойових діях вважається:

- виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту;

- виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника;

- ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

 
 

Як повідомлялося, журналіст Олексій Братущак у блозі на "Українській правді", посилаючись на відповідь Міноборони, зазначив, що у 2017 році в середньому 43 військовослужбовці на добу отримують 1000 грн за участь у бойових діях, тоді як минулого року таких бійців було 129.

Він припустив, що це свідчить не лише про зменшення бойової активності на сході України, а й про небажання влади платити обіцяну Петром Порошенком тисячу.

Олег Твердь, УП

Теми: Міноборони зарплати
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