Шевченко: З точки зору результату команда програла, але по грі - аж ніяк

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Середа, 6 вересня 2017, 00:19

Переломним у грі з Ісландією став перший гол у матчі, який був забитий на старті другого тайму.

Про це на післяматчевій прес-конференції заявив головний тренер українців Андрій Шевченко, передає кореспондент УП.

"Перший гол був суперечливий. Команда в першому таймі добре грала, створювала моменти. Коли пропустили гол, то випали наші гравці десь на хвилин десять, розслабилися. Якісь моменти створювали, контролювали м'яч. Варто повернутися до моменту, коли нам забили гол. Цей гол був переломний, нам забили м'яч зі спірного моменту, його варто дивитися", - сказав він.

"У нас в другому таймі випали деякі позиції, ось вам і відповідь. Не всі гравці грають у своїх клубах в основному складі. З точки зору результату, команда програла, але по грі - аж ніяк. Є ще два матчі, будемо грати", - розповів Шевченко.

Українська правда

Теми: футбол
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