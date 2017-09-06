Суд арештував швейцарські рахунки сина екс-прем'єра Азарова

Печерський районний суд Києва ухвалив клопотання Генеральної прокуратури України про арешт 10 швейцарських рахунків сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія.

Відповідну постанову опубліковано на сайті Єдиного реєстру судових рішень, повідомляє Громадське.

Клопотання подавалося в рамках кримінального провадження щодо незаконного збагачення.

У постанові також йдеться, що в період з 12 грудня 2012 по 27 листопада 2014 Олексій Азаров, на посаді народного депутата, отримав з невстановлених джерел 7 700 тисяч євро, 600 тисяч швейцарських франків та 500 тисяч доларів.

Усі кошти розміщено на банківських рахунках у Швейцарії, Італії та Ліхтенштейні.

Слідчий підкреслив, що арешт коштів, розміщених на рахунках у Швейцарії, "необхідний для забезпечення дієвості кримінального провадження та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок вчинення ним злочину".

Як відомо, генпрокуратура підозрює сина Миколи Азарова Олексія в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

У 2016 році син екс-прем’єра намагався зняти арешт із нерухомості в Італії.

З 2015 року Олексій Азаров перебуває у розшуку.

Після запровадження санкцій сім’я Азарова переписала частину власності на Констянтина Пивоварова. У тому числі австрійську фірму "Garda Handels- und Beteiligungs GmbH", яка володіє заводом "Металіст" у Макіївці і будинком у Відні.