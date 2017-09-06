У Львові до Димінського прийшли правоохоронці

У Львові Нацполіція проводить слідчі дії у справі про смертельну автомобільну аварію, де фігурує бізнесмен Петро Димінський.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Співробітники головного слідчого управління Національної поліції України проводять слідчі дії у Львові в рамках кримінального провадження за фактом ДТП за участю автомобіля пана Димінського", - зазначив Тракало.

"Усі інші подробиці будуть згодом по завершенню слідчих дій, які можуть тривати від одного до трьох днів", - додав він.

Водночас "ТСН" з посиланням на власні джерела повідомило, що у Львові правоохоронці проводять обшуки в офісі Димінського.

"Зокрема, біля офісу стоїть автобус із правоохоронцями в повному екіпіруванні. Двері до офісного приміщення зачинені. При цьому співробітники, як і львівські правоохоронці, не коментують обшуки. Місцеві слідчі посилаються на те, що обшук проводять київські колеги", - зазначило видання.

Також у повідомленні стверджується, що Нацполіція готує клопотання про примусове притягнення Димінського на допит.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.

5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Українська правда