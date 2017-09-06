У Львові до Димінського прийшли правоохоронці
У Львові Нацполіція проводить слідчі дії у справі про смертельну автомобільну аварію, де фігурує бізнесмен Петро Димінський.
Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
"Співробітники головного слідчого управління Національної поліції України проводять слідчі дії у Львові в рамках кримінального провадження за фактом ДТП за участю автомобіля пана Димінського", - зазначив Тракало.
"Усі інші подробиці будуть згодом по завершенню слідчих дій, які можуть тривати від одного до трьох днів", - додав він.
Водночас "ТСН" з посиланням на власні джерела повідомило, що у Львові правоохоронці проводять обшуки в офісі Димінського.
"Зокрема, біля офісу стоїть автобус із правоохоронцями в повному екіпіруванні. Двері до офісного приміщення зачинені. При цьому співробітники, як і львівські правоохоронці, не коментують обшуки. Місцеві слідчі посилаються на те, що обшук проводять київські колеги", - зазначило видання.
Також у повідомленні стверджується, що Нацполіція готує клопотання про примусове притягнення Димінського на допит.
Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.
Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.
Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.
22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.
23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.
Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.
Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.
5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.
Українська правда
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