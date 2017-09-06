У справі про зміну Конституції допитували і Лавриновича, і членів Мін'юсту

Співробітників Міністерства юстиції допитували у ході розслідування справи про захоплення влади за допомогою незаконного повернення Конституції 1996 року у 2010 році.

Про це сказала перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова в ефірі "112 Україна".

"Нам давно відомо про цю кримінальну справу. У рамках неї були допитані працівники Міністерства юстиції. Ми намагалися підняти всі документи того періоду, щоб допомогти слідству. Навіть я була на допиті в прокуратурі – намагалися пояснити, як ця процедура відбувається в міністерстві…", – зазначила вона.

"З 2014 року проводився збір доказів. І пана Лавриновича допитували на окремому з етапів", – сказала Севостьянова.

Вона констатувала, що Віктор Янукович спробував повернути собі повноваження Леоніда Кучми – і "перспективи в цій справі є".

Сама Севостьянова була на допиті один раз.

"Ми в той період не працювали і нам невідомо, що насправді відбувалося тоді в міністерстві, але ми роз'яснили саму процедуру того, як це відбувається, як заходять документи в Мін'юст, яка їх процедура", – сказала вона.

За словами чиновниці, "слідство звертало увагу на те, що коли міністром юстиції був пан Лавринович, за один день вийшов спеціальний випуск вісника, в якому за ніч опублікували новий текст Конституції – і ставилося запитання, чи так буває на практиці зараз…".

При цьому Севостьянова уточнила, що питання не в тому, що це сталося швидко, а в тому, що це взагалі відбулося.

"Рішення було прийнято Конституційним Судом, а після цього вже текст був приведений із Конституцією у відповідність", – уточнила вона.

"Ми будемо дивитися, чи достатньо зібрано доказів прокуратурою, але справді такий факт відбувався: було змінено Конституцію. Суд буде давати оцінку всім доказам" – додала чинна заступниця міністерства юстиції

Раніше Генеральна прокуратура заявила, що повідомила про підозру екс-президенту Віктору Януковичу та колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу у захопленні влади за допомогою незаконного повернення у 2010 році Конституції зразка 1996 року.

Як відомо, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

Повний текст рішення КС про скасування політреформи 2004 року

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

Олена Рощенко, УП