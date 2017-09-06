Лавринович про підозру ГПУ: Такі були обов'язки

Екс-міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що зміни до Конституції були не порушенням, а виконанням функціональних обов'язків.

Про це він сказав в ефірі каналу "112 Україна".

"Які можуть бути питання про порушення, якщо це було чисто виконанням функціональних обов'язків, що жодним чином не стосується суті питання? Зміни до Конституції приймались і приймаються у ВР, процедура їх ухвалення описана. Міністерство юстиції публікує всі рішення Конституційного суду - це обов'язок" , - сказав він.

Лавринович наполягає, що Конституційний суд нічого не повертав, а просто визнав неконституційним закон, яким вносились зміни до Конституції в 2004 році.

"Конституційний суд нічого не повертав, він визнав неконституційним закон, яким вносились зміни до Конституції в 2004 році. Практично всі політсили, які в той час були, ініціювали скасування того закону, оскільки була порушена процедура внесення змін до Конституції... Їм зараз дуже потрібний якийсь кримінал Януковича, щоб це було якось виправдане", - говорить Лавринович.

Як відомо, Генеральна прокуратура повідомила про підозру в захопленні влади екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст в редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.