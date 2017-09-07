Порошенко розповів, як Україна увійде в ЄС

2864 перегляди
Четвер, 7 вересня 2017, 10:46

Україна планує увійти в "шенгенську зону" Європейського Союзу, приєднатися до митного та енергетичного союзів ЄС.

Про це президент Петро Порошенко заявив у щорічному посланні до Верховної Ради, говорячи по перспективу членства у Євросоюзі  

"Зараз ми маємо в повному обсязі виконати угоду про асоціацію (з Євросоюзом). Але я наголошую, що цим зараз обмежуватися не можна і нові кроки слід планувати вже зараз", – сказав він

"У липні на саміті Україна – ЄС українська сторона внесла на розгляд керівництву Євросоюзу нові ініціативи щодо нашого бачення стратегічного довгострокового співробітництва. Це асоціація з шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, приєднання до Енергетичного союзу ЄС, вступ у дію спільного авіаційного простору та єдиного цифрового ринку", – зазначив Порошенко.  

За його словами, "реалізація цих ініціатив фактично перетворить східні кордони України на вже східні кордони Європейського Союзу ще до того, як ми де-юре приєднаємося до Євросоюзу".

"Внаслідок такої стратегії ми максимально маємо наблизитися до критеріїв членства Євросоюзу. Україна буде секторально інтегрована з ЄС, майже як будь-яка інша країна Євросоюзу, – і тоді питання про членство стане лише формальним питанням часу", – заявив Порошенко.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЄС євроінтеграція Порошенко асоціація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: ЄС продовжить санкції проти РФ 14 вересня 7 вересня 2017, 00:32
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії 6 вересня 2017, 12:46
Франція вважає неможливими переговори про вступ Туреччини в ЄС 6 вересня 2017, 04:05
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко: Я ніколи не погоджуся на обрання президента парламентом
Президент пропонує зняти недоторканність з нардепів у 2020 році
Росія готується до масштабної війни – Порошенко
Порошенко розповів, як Україна увійде в ЄС
Усі новини
Культура

У Львові відкрили один з найкращих музейно-культурних комплексів Східної Європи

Лінки тижня

Як робити круті фото на iPhone, історія Льодовикових періодів...