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Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення від українського футболу

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 01:46
АНАТОЛІЙ ТИМОЩУК. ФОТО З САЙТУ ФК "ЗЕНІТ"

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів, ліцензії тренера та відлучення від вітчизняного футболу. Апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.

Джерело: пресслужба УАФ

Дослівно: "У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11 березня 2022 року відмовлено в повному обсязі. Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення без змін.

Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна".

Передісторія:

  • Уродженець Луцька, колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.
  • Після початку повномасштабного вторгнення Тимощук тривалий період не висловлювався про російську агресію, а в грудні заявив, що не планує покидати РФ.
  • КДК УАФ позбавив Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу довічно.
  • Депутати Луцької міської ради позбавили ексфутболіста звання "Почесний громадянин міста Луцька".

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Теми: футболасоціація
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