Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення від українського футболу
Середа, 25 січня 2023, 00:46
Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів, ліцензії тренера та відлучення від вітчизняного футболу. Апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.
Джерело: пресслужба УАФ
Дослівно: "У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11 березня 2022 року відмовлено в повному обсязі. Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення без змін.
Реклама:
Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна".
Передісторія:
- Уродженець Луцька, колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.
- Після початку повномасштабного вторгнення Тимощук тривалий період не висловлювався про російську агресію, а в грудні заявив, що не планує покидати РФ.
- КДК УАФ позбавив Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу довічно.
- Депутати Луцької міської ради позбавили ексфутболіста звання "Почесний громадянин міста Луцька".
ВІДЕО ДНЯ