Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення від українського футболу

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів, ліцензії тренера та відлучення від вітчизняного футболу. Апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.

Джерело: пресслужба УАФ

Дослівно: "У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11 березня 2022 року відмовлено в повному обсязі. Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення без змін.

Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна".

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