Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення від українського футболу

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів, ліцензії тренера та відлучення від вітчизняного футболу. Апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.

Джерело: пресслужба УАФ

Дослівно: "У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11 березня 2022 року відмовлено в повному обсязі. Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення без змін.

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Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна".

Передісторія:

Уродженець Луцька, колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

Після початку повномасштабного вторгнення Тимощук тривалий період не висловлювався про російську агресію, а в грудні заявив, що не планує покидати РФ.

КДК УАФ позбавив Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу довічно.

Депутати Луцької міської ради позбавили ексфутболіста звання "Почесний громадянин міста Луцька".