Порошенко: Не підпишу законопроект про узгодження кандидатур священиків

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна домагатиметься помісної церкви, однак держава не втручатиметься у церковні справи.

Про це він заявив у щорічному посланні до Верховної Ради, виступаючи в парламенті 7 вересня.

"Україна має право на помісну церкву і ми маємо це право захистити", – сказав глава держави.

"Очікування нами визнання української автокефалії Вселенським патріархом жодним чином не означатиме ані появи державної церкви ані заборони діяльності в Україні інших православних конфесій", – наголосив водночас президент.

"Українська держава віддалена від церкви, але вона не може пасивно споглядати як інші держави та інші державні органи використовують залежні від них церковні інституції для досягнення своїх геополітичних цілей", – сказав Порошенко.

Водночас президент дав зрозуміти, що не дасть згоди на законодавчі зміни про державний вплив на церкву.

"Окремо я хочу наголосити: я не підпишу законопроект, яким пропонується погоджувати кандидатури єпископів та священиків державними органами. Це не справа держави. Інші законодавчі ініціативі готовий обговорювати", – зазначив президент.

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Як відомо, у травні 2017 року в Раді було зареєстровано два законопроекти №4511 та №4128, про тимчасові безпекові заходи на час агресії Російської Федерації.

Ці документи викликали масштабний протест священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату.

У законі №4511 зокрема пропонується надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана у ВР державою-агресором, зокрема передбачити:

- особливу процедуру реєстрації статутів таких релігійних організацій;

- підписання договорів (угод) між державою та керівництвом вказаних релігійних організацій;

- встановити погодження кандидатур, що призначаються до керівництва релігійних організацій на центральному та регіональному рівні із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Валентина Романенко, УП