Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Радою мітингують прихильники УПЦ МП

Четвер, 18 травня 2017, 10:31

Під Верховною Радою відбувається молебень-протест священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату.

Вони протестують проти законопроектів №4511 та №4128, повідомляє кореспондент "Української правди".

На заході зібралися кілька тисяч осіб. Уся площа Конституції аж за Маріїнський палац повністю заповнена людьми. Люди стоять також у Маріїнському парку і далі продовжують підходити.

 
Під Раду прийшли прихильники УПЦ МП
Фото Романа Романюка

Як було оголошено, УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти двох проектів законів: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

 

Люди на площі тримають плакати з вимогами відмовитися від ухвалення згаданих законів.

 

Напередодні московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "нормандське четвірки", папи Римського, генсека ООН і генсека Всесвітньої ради церков через заплановане ухвалення Верховною Радою України "антицерковних", на його думку, законів.

 

На думку РПЦ, ці законопроекти вступають у протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами, а в разі їх ухвалення узаконять "нечувану для сучасної Європи дискримінаційну правову практику щодо більшості православного населення України".

 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №4128, його розроблено "з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів".

 

У законі №4511 пропонується надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана у ВР державою-агресором, зокрема передбачити:

- особливу процедуру реєстрації статутів таких релігійних організацій;

- підписання договорів (угод) між державою та керівництвом вказаних релігійних організацій;

- встановити погодження кандидатур, що призначаються до керівництва релігійних організацій на центральному та регіональному рівні із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

 

Крім того, пропонується в обов’язковому порядку погоджувати з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту, запрошення іноземних громадян для проведення проповідницької діяльності на території України та ін.

У пояснювальній записці до закону вказується, що метою прийняття законопроекту є захист національних інтересів України.

Раніше поліція посилила охорону урядового кварталу на цей тиждень у зв’язку з мітингами.

"Українська правда"

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваакціїзаконодавствоВерховна РадаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: