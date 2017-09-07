Депутати про виступ президента: Фарисейство і початок кампанії
Народні депутати по-різному відгукуються про звернення президента Петра Порошенка до Верховної Ради.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з кулуарів парламенту.
Так на запитання, яке враження викликав виступ президента, народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський сказав: "Виключно негативне".
Також негативно оцінює звернення Порошенка і член фракції "Самопоміч" Олег Лаврик:
"В двох словах – це було фарисейство", - сказав Лаврик.
Разом з тим у фракції БПП звернення Порошенка викликало позитивні емоції.
"Мені дуже сподобалося. Воно було досить самокритичним, була частина, де президент говорив, що люди незадоволені владою і чому. Тобто президент розуміє ситуацію. Мені сподобалися моменти про те, що зроблено, що буде зроблено", - сказав народний депутат Олексій Гончаренко.
На уточнення, що йому не сподобалося у виступі, Гончаренко сказав: "Можливо, могло бути коротше".
У Радикальній партії звернення президента до Ради назвали початком президентської кампанії.
"Це початок його президентської кампанії. Будь-які перемоги мають багато батьків, а от поразки - завжди сироти. Про негативні моменти він не вказав. По формі все красиво, по змісту це президентська кампанія", – сказав член фракції РПЛ Дмитро Лінько.
Як відомо, 7 вересня президент Петро Порошенко виступив із щорічним посланням у Верховній Раді.
Глава держави зокрема закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність у 2020 році.
Роман Кравець, УП
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