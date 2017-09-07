Депутати БПП зустрінуться з Порошенком увечері

Ввечері 7 вересня фракція "Блок Петра Порошенка" проведе своє засідання на Банковій.

Про це кореспонденту "Української правди" повідомили депутати цієї фракції в четвер.

"Президент нас збирає ввечері після засідання. Будемо говорити про початок сезону, що нас очікує, хто що має робити", – сказав один із депутатів БПП.

Інформацію про засідання фракції у Порошенка підтвердив нардеп Олексій Гончаренко: "Так, о 19.00 годині", – сказав він.

Як відомо, вранці 7 вересня президент виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Роман Кравець, УП